По словам Росса, это дело всего нескольких месяцев.

Астролог Влад Росс рассказал, что уже в середине октября ВСУ продвинуться к Азовскому морю и незаконно аннексированному Крыму, а затем они освободят еще ряд территорий.

Как сказал эксперт в комментарии "Главреду", с 12 октября на фронте будут происходить изменения. Они начнутся после освобождения Токмака в сентябре. Затем ВСУ могут освободить Волноваху и Бердянск.

Что касается Мелитополя, то там ситуация сложнее. Однако и он вернется под контроль Украины.

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"Мелитополь мы возьмем в самом конце. Вполне возможно, что вплотную к Крыму мы подойдем гораздо раньше, чем возьмем Мелитополь", – добавил Влад Росс.

Кроме того, у ВСУ есть все шансы выгнать оккупантов с Херсонской и Запорожской областей, продолжил астролог.

"После смерти Владимира Путина (а я прогнозирую, что это случится в 2023 году), в тот самый момент, когда его не станет, Херсонская и Запорожская области будут освобождены. Даже если это не будет полностью оформлено в 2023 году, то весной 2024-го Херсонская и Запорожская области полностью вернутся под контроль Украины", – подытожил Росс.

Напомним, ранее астролог назвал точный год, когда будет поставлена точка в войне.

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