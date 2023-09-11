По его словам, совсем скоро все закончится.

Астролог Влад Росс обрадовал всех украинцев прогнозом относительно окончания полномасштабной войны в Украине.

В комментарии УНИАН он рассказал, что война закончится в 2024 году, для этого будут все условия. Во-первых, в сентябре-октябре этого года умрет диктатор Владимир Путин. По словам Росса, у него последняя стадия рака и он доживает уже свои дни.

После его смерти, продолжил Росс, может быть заморозка войны - на тот период, когда власти Украины и России будут вести переговоры. А вот в следующем году будет поставлена окончательная точка в войне.

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Однако астролог говорит, что несмотря на смерть Путина, зима будет сложной для украинцев. По нам еще могут запускать дроны и ракеты, особенно могут быть попадания по энергообъектам. Поэтому блэкаута избежать не удастся.

В целом Росс склоняется к тому, что полномасштабная война закончится перед выборами в Америке. Вскоре Украину примут в НАТО и больше вторжений на наши территории не будет.

Напомним, ранее астролог назвала точную дату перелома в войне с Россией.

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