Декабрь, по словам астроэксперта, — месяц трансформации и обновления для нашей страны.

Известная астролог Рубина Цыбульская дала прогноз для Украины на декабрь 2022. По ее словам, в этом месяце нашу страну ждет много побед, карты предсказывают трансформацию, обновление.

Как поделилась астроэксперт в своем YouTube-канале, в начале декабря люди будут находиться в смятении, страхе, панике, неопределенности. Холод и темнота не отступает.

"Враг заинтересован разрушить все жизненно важные объекты. И он будет продолжать этот месяц наносить удары, потому что карты показывают достаточно этих атак... Также будут удары по "больным местам", — сказала Цыбульская, отметив, что речь идет об атаках на уже восстановленные после предыдущих "прилетов" объекты, "враг будет их добивать окончательно".

Также Рубина предрекла, что из-за этого люди будут переезжать, перемещаться на зиму. По ее словам, погодные условия будут благоприятны для ВСУ. Наши военные будут продвигаться вперед, а оккупанты будут покидать своих позиции. Кроме того, отмечает астролог, в Украину продолжит поступать помощь, в том числе и со светом и теплом. Декабрь будет судьбоносным, говорит Цыбульская:

"Вообще этот месяц определяет судьбу страны, ее дорогу. Очень важные моменты произойдут".

Когда закончится война в Украине - прогноз экстрасенса

Ранее экстрасенс Макс Гордеев заявлял, что уже весной 2023 года стихнут активные боевые действия. По его словам, процесс окончания войны уже запущен.

Он утверждает, что в конце марта следующего года в Украине прекратятся постоянные обстрелы и прилеты вражеских ракет.

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