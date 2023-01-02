По словам эксперта, война может затянуться до 2024 года.

Астролог Лариса Гресь составила прогноз для Украины на 2023 год и рассказала, закончится ли в этом году полномасштабная война, развязанная Россией.

По словам эксперта, война будет длиться весь 2023 год, однако она будет нести немного другой характер.

"В марте заканчивается петля Марса, положившая начало разрушительным действиям по объектам инфраструктуры Украины. Поэтому выход Марса из петли дает повод для прекращения массированных атак и подведения итогов конфликтных ситуаций периода с сентября 2022 года по март 2023 года", - написала Гресь на своем сайте.

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Она добавила, что есть высокая вероятность того, что война затянется еще и на 2024 год, однако радует то, что за это время Украина сможет вернуть оккупированные территории.

"Нас ждет смена реальности уже в ближайшем будущем. Хочется сказать, что все будет лучше, но это не так. Лучше будет потом, как минимум после 2026 года, но не сейчас", - добавила астролог.

Напомним, ранее астролог назвала месяц в 2023-м, когда в Украине будет твориться страшное.

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