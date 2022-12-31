Особенно сильным месяцем в следующем году будет август, прогнозирует Шептицкий.

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий сделал прогноз для Украины на следующий 2023 год.

Как он отметил, ближайшие полгода будут сложными, полного нормального спокойствия еще не будет несколько лет. По его ощущениям - вплоть до 2027 года.

Экстрасенс прогнозирует, что особенно сильным месяцем для Украины в 2023-м будет август.

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Делая расклад на то, возможно ли окончание горячей фазы войны и выход ВСУ на границы 1991 года, Шептицкий ответил, что это не исключено, высшие силы способствуют, однако, будет нелегко и повлечет за собой новые потери и жертвы.

Что ждет Украину - прогноз экстрасенса на 2023 год

Январь - враг возьмет паузу; у Украины будет возможность получить дополнительные ресурсы, чтобы отбивать атаки; нужно быть наготове; об отсутствии угроз речь не идет.

- враг возьмет паузу; у Украины будет возможность получить дополнительные ресурсы, чтобы отбивать атаки; нужно быть наготове; об отсутствии угроз речь не идет. Февраль - контрнаступление ВСУ; освобождение территорий; помощь и поддержка партнёров.

- контрнаступление ВСУ; освобождение территорий; помощь и поддержка партнёров. Март - обнуление и очищение Украины от рашистов; неожиданные решения на пути к победе над врагом; новые возможности; неожиданные ходы со стороны врага; возможность выйти из тупиковых ситуаций; возможное освобождение Крыма.

- обнуление и очищение Украины от рашистов; неожиданные решения на пути к победе над врагом; новые возможности; неожиданные ходы со стороны врага; возможность выйти из тупиковых ситуаций; возможное освобождение Крыма. Апрель - освобождение "из клетки"; избавление от ограничений; свобода; новости и помощь.

- освобождение "из клетки"; избавление от ограничений; свобода; новости и помощь. Май - важный выбор; попытки врага пытаться помешать Украине сделать правильный выбор.

- важный выбор; попытки врага пытаться помешать Украине сделать правильный выбор. Июнь – замедление; удача; радость; продвижение к победе; трансформации; перемены; перерождение; подписание важных документов,

– замедление; удача; радость; продвижение к победе; трансформации; перемены; перерождение; подписание важных документов, Июль - возможности; ностальгия; возвращение к тому, что было, а были мир и спокойствие в Украине; возвращение домой.

- возможности; ностальгия; возвращение к тому, что было, а были мир и спокойствие в Украине; возвращение домой. Август - сильный источник энергии, наполнение; еще один уровень развития; дерево жизни.

- сильный источник энергии, наполнение; еще один уровень развития; дерево жизни. Сентябрь - тревожный и сложный месяц; разоблачение нечисти; информационный шум; конфликты; шанс сбросить груз.

- тревожный и сложный месяц; разоблачение нечисти; информационный шум; конфликты; шанс сбросить груз. Октябрь - получение новых знаний; тайное станет явным; новые возможности; угрозы.

- получение новых знаний; тайное станет явным; новые возможности; угрозы. Ноябрь - победы; новые достижения; радость; благополучие; преодоление трудностей; хороший улов; сотрудничество и прибыль.

- победы; новые достижения; радость; благополучие; преодоление трудностей; хороший улов; сотрудничество и прибыль. Декабрь - заморозка; нечисть снова активизируется; потребность в обороне и защите.

Ранее астролог удивила прогнозом, что ждет Украину в новогоднюю ночь 2023-го. Она также указала на аспекты, которые будут в целом влиять на весь следующий год

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