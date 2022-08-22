По словам эксперта, до 29 августа 2023 года РФ будет испытывать упадок.

Астролог Наталья Власенко сделала прогноз на год для России и выяснила, будет ли после войны в Украине вторжение в страну-агрессора. По ее словам, такая вероятность есть.

"С 12 апреля по 2 июня 2023 года на территории России стоит ждать тектонических изменений – какие-то регионы начнут отделяться из-за возможного вторжения в Россию другой страны. Вероятно повторение каких-то событий, которые уже когда-то происходили (они связаны с территорией страны и ее внешними отношениями с другими странами)", - сказала Власенко в комментарии УНИАН.

По словам эксперта, к началу августа 2023 года нарастание проблем страны-агрессора остановить будет уже почти невозможно. 2023 год вообще будет одним из самых сложных периодов для страны, обучающейся коллективной ответственности.

"Будет расти хаос, свободы будут ограничиваться, а правовая система - разрушаться. Однако это не будет спасать, ведь Россия будет иметь крайне мало ресурсов. До 29 августа 2023 года РФ будет испытывать упадок. К началу 2024 года многое изменится, возможно, и границы России тоже", - добавила астролог.

Напомним, ранее астролог назвала дату смерти Путина.

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