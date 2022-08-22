Наталья Власенко уверяет, что для России скоро начнется очень сложный период.

Астролог Наталья Власенко рассказала, что в конце августа 2022 года в России начнутся очень сложные времена. Высока вероятность того, что умрет диктатор Владимир Путин.

"С 24 августа по 25 сентября в России начинается сложный период. Исходя из натальной карты Путина, скорее всего, он уже мертв. В самой же стране стоит ждать изменения в секторе международных отношений (могут появляться новые соглашения, или же будет происходить разрыв контрактов с партнерами), которые российским властям, скорее всего, не понравятся. Будут происходить нарушения во внешней торговле, санкционное давление не исчезнет. Также следует ожидать усиления военного сектора РФ, причем, вероятно, для защиты (ведь может произойти нарушение границ государства)", - сказала Власенко в комментарии УНИАН.

До 25 декабря сильно пострадает банковская система. Амбиции России будут расти, однако будет происходить это на фоне многих противоречий и сложностей среди властной "верхушки". В этот период стоит ждать национальных споров и волнений из-за президента.

"В России начинается время определенного перехода на новый уровень, возможно, даже желание действительно найти диалог. В то же время существует вероятность того, что в международных судах начнется рассмотрение зверств, совершенных в Украине российской армией", - добавила эксперт.

Напомним, ранее астролог назвала самые тяжелые даты для украинцев.

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