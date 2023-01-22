В 2023-м году мы увидим первые шаги к нашей победе и миру, говорит астролог.

Именно 22 января по восточному календарю начался Новый год - Черного Водяного Кролика. Если верить астрологам, то это должен быть год переговоров и договоренностей.

В сюжете "1+1" рассказали, когда обещают долгожданную победу и что советуют, чтобы 2023-й стал счастливым и успешным.

Главная ценность для Кролика - это семья, рассказывает астролог Елена Саенко. Он - дипломат и очень миролюбивое животное. Поэтому в 2023-м году мы увидим первые шаги к нашей победе и миру.

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"2023-й год станет годом договоренностей и компромиссов. Но эти компромиссы и договоренности будут за закрытыми дверями", — утверждает астрологический эксперт.

В то же время Саенко расстроила прогнозом относительно того, когда закончится война России против Украины:

"Это будет какая-то промежуточная стадия. В 2023-м году точки в войне в классическом понимании не будет. То есть не будет так: все, точка, все закончено, ничего нигде не летает".

Ранее таролог и астролог Яна Пасынкова дала прогноз по украинским городам на ближайшие месяцы. Она рассказала, что может изменить ход войны в Украине. Также астроэксперт предрекла неприятные события Киеву.

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