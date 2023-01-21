Основные страшные события для украинской столицы впереди, прогнозирует астролог.

Таролог и астролог Яна Пасынкова дала прогноз по украинским городам на ближайшие месяцы. В интервью YouTube-каналу "КаПаБу"она рассказала, какие события могут изменить ход войны в Украине.

Днепр. В этом городе стоит опасаться не внешней угрозы, а внутренней, будут диверсии. Населенному пункту таролог прогнозирует страдания людей.

Мариуполь. Город "в дьяволе" по уши, кто-то в Мариуполе "открыл двери демонам", которые туда зашли. Освобождение города произойдет несомненно, говорит Пасынкова.

Киев. Оккупанты будут делать жизнь жителей города тяжелой, но они ничем не удивят. Столица долго будет под обстрелами, "основной пизд*ц впереди", прогнозирует таролог.

Соледар. "Руины на руинах, но придут наши силы и техника в подмогу. Мы будем по кусочку забирать наше", — озвучивает предсказание Пасынкова.

Бахмут. Здесь будет одно из самых длительных противостояний, здесь пока хуже всего, отмечает астролог. Для изгнания врагов оттуда нужна новая стратегия, и она будет.

Харьков. Здесь таролог увидела мир, а какой-то российский чиновник, ответственный за оккупантов на этом направлении, лишится должности.

Оккупированной части Запорожской области на ближайшие пару месяцев астролог прогнозирует страдания, но будет победа ВСУ. В Херсонской области украинские защитники пойдут вперед.

На оккупированной территории Луганской области будут бои, противостояния, но в ближайшие месяцы там будет изгнание врага. Донецкую область, неподконтрольную Киеву, ждут перемены: часть этой территории освободят ВСУ.

Из оккупированного Крыма, говорит таролог, люди будут уезжать, там будет "жарко", ожидаются военные противостояния. "Крым медленно, но уверенно уходит из-под власти дьявола", — заявляет Пасынкова.

Прогнозируя сроки победы Украины в войне, таролог заверила, что нам будет что отпраздновать. Ближайшие два-три месяца будут показательными.

Ранее экстрасенс и ясновидящая Мария Тихая дала прогноз для Украины на январь и февраль 2023-го года, их она назвала опасными периодами.

Вас также могут заинтересовать новости: