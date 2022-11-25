Наталья Власенко предсказала тяжелый период для Украины.

Астролог Наталья Власенко сделала прогноз для Украины на декабрь 2022 года и выяснила, что нас ждет непростой период. По ее словам, планеты указывают на то, что Украина будто идет немного не туда из-за того, что кто-то сильно вмешивается к нам из заграницы, но по сути помощником не является.

"Все крутятся вокруг "мелких" проблем, и не видят главной. Могут быть обмены пленными. Все быстренько уводят активы заграницу или скупают валюту, снимают деньги со счетов. Могут быть большие военные потери на восточных направлениях у одной из сторон. Ожидаем в первую половину декабря какой-то кризис или осложнение ситуации. Но в то же время это нужно для стабилизации экономики, хаоса не допустят. Новое плотное сотрудничество с кем-то может дать важный результат, а если какое-то сотрудничество будет разорвано - не очень хорошо для нас", - написала Власенко на своей странице в Instagram.

Также она добавила, что в декабре могут быть новые эпидемии, повышение заболеваемости.

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"Запасайтесь продуктами, водой, имейте наличные деньги, покупайте валюту или золото", - уточнила эксперт.

Кроме того, как отметила Власенко, могут быть новые миграции. Астролог призвала ни к чему не привязываться, так как то, что нам очень необходимо, у нас могут отобрать.

Напомним, ранее астролог дала прогноз на ближайшее время.

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