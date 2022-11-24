По словам Анны Ефремовой, зима будет сложной.

Астролог Анна Ефремова заявила, что массированный обстрел Украины - это не последний "сюрприз" от российской армии. Поэтому сейчас жителям страны, которые не хотят уезжать за границу, стоит серьезно отнестись к подготовке к зиме.

"Зима будет сложной, и я надеюсь, многие смогли подготовиться тем или иным способом. Все, кто остался в сложной ситуации, надеюсь, не останутся без поддержки и помощи своих сограждан", - написала Ефремова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что российские захватчики не остановятся на лишении украинцев тепла, света и воды.

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"Наберите воды побольше при первой возможности. И питьевой, и технической (можно в ванную), зарядите все устройства! Свечи, батарейки, тёплые стельки подготовьте заранее. Это не последний сюрприз от врага, но у нас нет другого выбора, кроме как победить", - добавила Ефремова.

Массированный обстрел Украины 23 ноября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что днем 23 ноября РФ запустила по территории нашей страны около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", а также ударные беспилотники.

Наши воины ликвидировали 51 вражескую ракету, а также пять дронов-камикадзе типа "Ланцет".

По сведениям Нацполиции, захватчики попали в 16 объектов инфраструктуры. В результате массированного ракетного удара погибли шесть человек, а десятки - пострадали.

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