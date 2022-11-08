Яна Эзотеричка ответила, что ждет Украину в ближайшее время.

Астролог Яна Эзотеричка назвала ряд украинских городов, которые в ближайшее время могут очень пострадать из-за российских атак. Каким городам грозит опасность и как спастись - читайте в материале.

Эксперт рассказала, что над Черкассами, Киевом, Днепром, Кривым Рогом, Запорожьем, Павлоградом, Харьковом, Херсоном, Николаевом, Львовом, Винницей и Одессой нависла серьезная опасность.

По ее словам, начиная с 8 ноября, ситуация в этих городах значительно ухудшится. В Киеве стоит могут быть смертельные "прилеты", а в Херсоне и вовсе будет настоящая "мясорубка". В другим городах ситуация будет не менее сложной, оккупанты будут бомбить их и днем, и ночью.

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"На этой неделе могут быть смертельные удары по Киеву. Может быть заморозка войны, может немного усугубиться. Лишение воды и света могут продолжаться. Хотя, город готов к тяжелым событиям, которые могут произойти", - сказала Эзотеричка на своем YouTube-канале.

Также эксперт призвала украинцев покинуть эти города, так как там может быть большое горе.

"В Одессе может быть горе. Стоит быть осторожным рядом с городскими зданиями властей. Там находится категорически нельзя", - добавила она.

Напомним, ранее астролог Уранус назвал точные даты, когда Украину "забросают" ракетами.

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