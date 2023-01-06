По словам эксперта, в Запорожье есть угроза из воды.

Астролог Яна Тимощук дала прогноз на ближайшее время, согласно которому ряд городов Украины может очень сильно пострадать от рук российских захватчиков.

По ее словам, разрушения могут быть в Кривом Роге, Херсоне, Запорожье, Одессе, Славянске, Краматорске. Как отметила Тимощук, эти города оккупанты будут бомбить, есть риск наступления на Запорожье.

"Ситуация очень сложная, они (оккупанты, - УНИАН) хотят взять территории. Могут начать попытку наступления на сам город. Пытаются активизироваться", - рассказала астролог на своем YouTube-канале.

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Также эксперт призвала покинуть Сумы и Сумскую область, Житомир и Житомирскую область, так как там ситуация будет крайне сложной.

"Если хотите сохранить себя и свою жизнь, нужно переезжать в более безопасные регионы. На сегодняшний день туда будет лететь. Нашествия настоящие. Города, которые близки к границам Беларуси и России, они будут стараться повторить наступление. В январе есть поворотная точка после 20 числа", - добавила астролог.

Напомним, ранее таролог предупредила о переломном моменте в войне.

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