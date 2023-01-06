Астролог Яна Тимощук дала прогноз на ближайшее время, согласно которому ряд городов Украины может очень сильно пострадать от рук российских захватчиков.
По ее словам, разрушения могут быть в Кривом Роге, Херсоне, Запорожье, Одессе, Славянске, Краматорске. Как отметила Тимощук, эти города оккупанты будут бомбить, есть риск наступления на Запорожье.
"Ситуация очень сложная, они (оккупанты, - УНИАН) хотят взять территории. Могут начать попытку наступления на сам город. Пытаются активизироваться", - рассказала астролог на своем YouTube-канале.
Также эксперт призвала покинуть Сумы и Сумскую область, Житомир и Житомирскую область, так как там ситуация будет крайне сложной.
"Если хотите сохранить себя и свою жизнь, нужно переезжать в более безопасные регионы. На сегодняшний день туда будет лететь. Нашествия настоящие. Города, которые близки к границам Беларуси и России, они будут стараться повторить наступление. В январе есть поворотная точка после 20 числа", - добавила астролог.
Напомним, ранее таролог предупредила о переломном моменте в войне.