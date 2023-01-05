По словам Людмилы Хомутовской, все станет понятно в апреле 2023-го.

Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская ответила, когда может закончиться полномасштабная война и есть ли вариант ее "заморозки".

В интервью УНИАН она рассказала, что, начиная с марта, нас будут двигать к "замораживанию" войны. Россию и Украину будут сажать за стол переговоров в добровольно-принудительном порядке.

По ее мнению, президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут лично встретиться, но реакция государства будет неоднозначной.

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"Думаю, что все станет понятным в апреле 2023 года. В конце этого месяца должно что-то произойти, что кардинально изменит ход войны и вообще политику стран, которые в ней участвуют. Я не могу пока понять, что это, но карты постоянно показывают то же самое. В целом хочу сказать, что в войне победит Украина. Но Россия точно что-то после себя оставит", - сказала Хомутовская.

Напомним, Людмила Хомутовская предсказала опасность для столицы Украины - Киева. По ее словам, "вторая армия мира" продолжит терроризировать город. Она добавила, что будут обстрелы и возможно наступление.

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