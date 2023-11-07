По словам эксперта, есть несколько самых опасных дней в ноябре.

Астролог Алексей Суханов сделал прогноз для Украины на ноябрь и сказал, что этот месяц условно можно поделить на три части.

По его словам, начало месяца и конец будут более-менее нейтральными, но есть несколько дней, когда война развернется с новой силой.

"1-11 ноября - нейтральные, не так много тревог, важных событий особо не будет. 11 до 26 ноября - пик напряжения, количество тревог больше, ключевые и резкие события ноября. 27 и до конца - спокойные нейтральные дни. Лучшие дни: 4, 17, 19, 23", - рассказал астролог на YouTube-канале "Фабрика предсказаний".

Он добавил, что период с 25 ноября по 25 декабря будет напряженным, так как оккупанты могут нанести удары по объектам критической инфраструктуры, в том числе и по энергетике.

Таким образом, есть риск, что в ноябре начнутся массовые отключения света.

Напомним, ранее астролог Влад Росс сообщил, когда Россия окончательно проиграет в войне. По его словам, это произойдет после того, как Украина получит ATACMS.

Он говорит, что в этом случае у РФ уже не будет никаких шансов, Путин будет вынужден сесть за стол переговоров и согласиться на условия Украины. Но если он этого не сделает, то ВСУ уничтожат все базы и склады с оружием оккупантов, а затем и уничтожат Крымский мост.

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