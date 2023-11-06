По словам Росса, нам необходимы ATACMS, тогда Россию будет ждать полная катастрофа.

Астролог Влад Росс спрогнозировал, когда Россия окончательно проиграет в войне, развязанной в Украине. По его словам, чтобы это произошло быстрее, Германия должна передать нам ATACMS.

В комментарии "Главреду" он уточнил, что как только мы получим ATACMS, Владимир Путин будет вынужден сесть за стол переговоров и согласиться на те условия, которые предложит Украина.

В противном случае, как продолжил эксперт, ВСУ уничтожат все базы и склады с оружием оккупантов.

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"Переговоры будут значить капитуляцию Российской Федерации. Если Россия не выведет из Херсонской и Запорожской областей свои войска, то нам предоставят не 20 ATACMS, а 100, а потом и 200, а потом и 500. И тогда не останется ни одного аэродрома, ни одной базы, ни одного склада с оружием РФ на оккупированной территории, в том числе в Крыму, всё будет разбомблено и уничтожено", – рассказал Влад Росс.

Он добавил, что после этого станет понятно, что Россия окончательно проиграла в войне.

Напомним, ранее астрологи назвали месяц больших перемен для Украины.

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