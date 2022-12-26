По словам эксперта, вероятность наступления есть в феврале.

Астролог Влад Росс составил прогноз для Украины на ближайшее время и выяснил, что уже этой зимой высока вероятность наступления российскими оккупантами на Киев.

Как сказал Росс в интервью ТСН, Путин захочет напасть на столицу Украины, однако сделать ему это будет крайне сложно. Не на руку "второй армии мира" играет теплая погода.

"Погода играет на нашей стороне, потому что это сплошное болото. Чтобы пересечь болото танками, техникой, какими-то бронированными машинами для этого надо, чтобы все замерзло, а в Киеве сейчас около нуля. Трудно в такую погоду напасть на Киев. Нужно жестких морозов ждать. И снова мой прогноз сбывается, я раньше говорил, что будут теплыми осень и зима, что будут высокие температуры. Кстати, это мешает нам продвигаться на Юге", – сказал Росс.

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Он добавил, что в любом случае ВСУ смогут отстоять Киев и отбить все атаки врага. Плюсом является и то, что сейчас заминированы все поля и мосты.

Напомним, ранее астролог Влад Росс предсказал "мясорубку" с большими жертвами.

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