По словам Влада Росса, ситуация будет ухудшаться.

Астролог Влад Росс рассказал, что вскоре ситуация на фронте станет более ожесточенной - враг попытается захватить новые территории, а также будут большие потери.

Поэтому, как говорит Росс, до весны война в Украине не закончится. И повлияет на это прохождение Юпитера по знаку Овна. Овен - это огненный знак, а планета Юпитер будет только раздувать его огонь.

"Враг предпримет новые попытки захватить наши территории, борьба за независимость будет ожесточенной, а на фронте будет "мясорубка" с большими жертвами", - рассказал Росс в интервью "Главреду".

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Напомним, ранее астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, чего ждать украинцам этой зимой, нанесет ли Путин удары по Украине на Новый год, готовиться ли нам к полному блекауту, и когда станет ясно, что наша победа окончательно наступила.

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