Ясновидящая дала подробный прогноз по областям.

Таролог Рубина Цыбульская сделала расклад по картам Таро и рассказала, что ждет Украину до конца марта. Она утверждает, что обстановка будет непростой.

"Общая обстановка по раскладу показывает месяц больше выжидающий, такой бросок перед прыжком идет. Накапливание ресурсов, подготовка людей, подготовка силы. Но также будут неожиданные действия со стороны врага, со стороны дьявола, новая тактика его террористических действий. Повторный теракт, применение нового оружия", - рассказала Цыбульская и предрекла новые массированные атаки РФ по Украине.

Что ждет центральную часть Украины - прогноз Цыбульской

По словам таролога, обстановка будет оставаться по-прежнему напряженной. Враг готовит подлость, считает Цыбульская, и сейчас решает, когда именно нанести удар.

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"Будет в какой-то момент повтор ситуации, по жилым домам, удар по жилым домам. И также карта указывает на жизненно важные объекты", - заявила таролог.

Однако к концу месяца в центральной части Украины, как утверждает экстрасенс, будет укрепление территорий. Из-за этого РФ придется сменить свою тактику. Март будет очень важным, но непростым, резюмировала ясновидящая.

Что ждет южную часть Украины в марте - пророчество таролога

Цыбульская считает, что РФ будет пытаться накалять обстановку на юге нашей страны фейками и ложью. Страна-агрессор попробует применить тактику шантажа, давления.

"Удары, карты показывают разрушения, движения людей. Угроза для южной части Украины на март остается. Но к концу месяца и в начале следующего ожидаются какие-то кардинальные перемены, радостные события... Возможно, это говорит о победных действиях военных Украины, потому как карта показывает слезы радости. Но это радость также будет и переполняться страхом, люди все равно будут еще пребывать в страхе", - утверждает таролог.

Что ждет западную часть Украины - прогноз Цыбульской

По словам экстрасенса, в западных областях будет накаленная ситуация. Все из-за того, утверждает Цыбульская, что РФ хочет осуществить свои планы. Агрессор может попытаться ударить по объектам, которые ему не удалось разрушить во время предыдущих атак.

"Есть удар, показывает, но и есть защита. Военные Украины удары будут удерживать, и расклад показывает, что планы врага не реализуются", - считает таролог.

По словам Цыбульской, РФ потерпит крах. На фоне этого враг попытается отомстить. Она предполагает, что в западной части Украины могут быть "нехорошие ситуации". Возможно, они будут связаны с минированием.

Что ждет восточные области Украины - пророчество таролога

В восточной части нашей страны, утверждает Цыбульская, РФ попытается осуществить свои планы по достижению каких-то успехов путем фейков и шантажа. Будет много лжи со стороны агрессора, считает таролог.

"Но разрушения и удары, огонь, это все по-прежнему остается. И будут повторные террористические действия... Сильных изменений на этот месяц я не вижу", - рассказала экстрасенс.

Цыбульская пророчит активные действия. Она считает, что защитники Украины нанесут врагу колоссальный урон.

Что ждет северную часть Украины - мнение таролога

Цыбульская считает, что в марте северная часть Украины может оказаться под ударами РФ. Ситуация будет тяжелой.

"Расклад показывает то, что враг попытается взять реванш, ухватиться за невозможное. Есть удары и есть разрушение жизненно важных объектов, это незаконченное дело для врага", - утверждает она.

По мнению таролога, северные области Украины могут принять на себя много ударов от оккупантов. Однако в дальнейшем эта часть нашей страны может получить защиту от РФ.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что с понедельника жизнь этих знаков Зодиака превратится в испытание на прочность.

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