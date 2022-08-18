По словам эксперта, осень будет более спокойной для Украины.

Астролог Людмила Халанская заявила, что осенью Украину ждут большие перемены на фронте. По ее словам, мы сможем переломить ход войны в свою пользу.

Аспект от Плутона до нашего Марса поможет сдержать российскую агрессию. Он будет действовать до октября, поэтому это будет самый благоприятный период для окончания войны, но пока на это надежд мало.

"И все же он может помочь нам переломить ход войны в свою пользу. Или хотя бы уменьшить потери и остановить продвижение врага по нашей территории. Также он может создать необходимые условия для сдерживания агрессора через международные рычаги воздействия", - написала астролог на своей странице в Facebook.

При этом она добавила, что осень для Украины будет более спокойной. В этот период мы сможет собраться и начать действовать в правильном направлении.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев напугал прогнозом на 24 августа. Он заявил, что Украине стоит ждать "прилетов" с самого утра.

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