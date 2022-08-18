По словам звездного медиума, Россия попытается сломить Украину.

Звездный экстрасенс Макс Гордеев дал прогноз для Украины на 24 августа. По его словам, это будет сложный и опасный для нас день.

По его словам, диктатор Владимир Путин испортит нам праздник - День независимости. Он отметил, что стоит ожидать "прилетов" по всей Украине, а произойдет это с самого утра.

"Это обязательно будет утром, то есть когда мы спим: шесть утра, с четырех до шести утра - это всегда происходит именно в это время. Потому очень опасно будет в этот период", - сказал Гордеев в интервью "Главреду".

Он добавил, что войне все же победит именно Украина, а Россия уже начала проигрывать.

"Потому что они (Россия, - УНИАН) уже проигрывают, они уже это знают, они уже это чувствуют. И, конечно, их просто там разрывает, их всех трясет, потому что они с каждым днем ​​становятся все хуже-хуже-хуже. Люди там понемногу, вроде бы, просыпаются, но вряд ли такое случится. Мы видим ситуацию, которую мы выиграем, я реально чувствую эту энергию победы, я уже ее чувствую", - подчеркивает он.

Напомним, ранее астролог назвала регион, который срочно нужно покинуть.

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