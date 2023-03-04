Овнов могут пригласить на свидание.

В воскресенье, 5 марта, Водолеи рискуют вляпаться в проблемы. А Стрельцы могут ждать повышения и премии. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнов могут пригласить на свидание. Вы можете встретить свою судьбу и обрести долгожданное счастье. Не отказывайте себе в этом.

Телец

Тельцам карты Таро сулят переезд. Вы можете оказаться в затруднительном положении, однако постарайтесь не впадать в истерику. На самом деле все хорошо, эти перемены вам просто необходимы.

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Близнецы

Неземное счастье ворвется в жизнь Близнецов. Вас ждут приятные события, черная полоса неудач осталась в прошлом. Двигайтесь вперед и радуйтесь жизни.

Рак

Раков ждет долгожданный отдых. Вы наконец-то сможете провести время со своими близкими. Насладитесь этим моментом и не думайте о плохом.

Лев

5 марта Львы будут очень счастливы. Вы можете понять, что встретили своего человека, который изменит вашу жизнь к лучшему.

Дева

Девам лучше отказаться от важных решений. Не стоит браться за важные дела, в этот день вам лучше отдохнуть.

Весы

Карты Таро сулят Весам радость и удивление. Вы будете не готовы к урагану событий, а потому можете сильно утомиться. Постарайтесь экономить силы, этот день будет полон сюрпризов.

Скорпион

Скорпионам стоит готовиться к гостям. В ваш дом неожиданно могут нагрянуть друзья. Будет неловко, если вы будете к этому не готовы.

Стрелец

Стрельцы получат признание. На работе вас начнут хвалить, вы получите повышение. Возможно, вам даже выпишут премию.

Козерог

Козерогам не стоит говорить то, о чем они могут пожалеть. Карты Таро советуют произносить вслух лишь те слова, которые никого не обидят.

Водолей

Водолеи рискуют упасть на самое дно. От вас могут отвернуться лучшие друзья. Возможно, кто-то плохо о вас говорил и все этому поверили.

Рыбы

Рыбам не стоит переживать из-за пустяков. Вас ждут хорошие новости, однако вы рискуете их пропустить, если будет зациклены на мелких неурядицах.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака смогут разбогатеть с понедельника.

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