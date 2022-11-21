Ракам стоит готовиться к разочарованию.

Во вторник, 22 ноября, Водолеям посчастливится получить удовольствие от жизни, а вот Близнецов ждет решающая битва, в которой у них есть шанс получить поражение. Что карты Таро предсказывают другим знакам Зодиака на этот день - читайте ниже.

Овен

22 ноября карты Таро советуют Овнам не сходить с намеченного пути. Продолжайте идти к своей цели, в этот день вы сможете получить новые эмоции, они будут приятными.

Телец

Тельцам везет, в их жизни наконец заканчивается трудный жизненный этап. 22 ноября они будут наслаждаться умиротворением. Пообщайтесь с родственниками, помогите тем, кто в этом нуждается.

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Близнецы

Карты Таро советуют Близнецам готовиться к серьезному бою. Вам придется сразиться с сильным противником. Конечно, шансы на победу есть, однако велика вероятность того, что все может закончиться поражением. Постарайтесь продумать тактику и боритесь до последнего.

Рак

22 ноября Раки рискуют получить разочарование. Вам выпала карта, которая символизирует мрачное настроение. Ракам стоит провести этот день в раздумьях. Пришло время понять, правильно ли вы смотрите на жизнь.

Лев

Львам стоит быть осторожными. 22 ноября ваша легкомысленность обернется проблемами. Карты Таро сулят Львам сложный выбор, и если они ошибутся, то могут потерять все, что у них есть.

Дева

22 ноября Девам стоит взяться за новое дело и не бояться проиграть. В этот день у вас есть все шансы достичь желаемого и даже существенно улучшить свое финансовое положение.

Весы

Весов ждет сложный выбор, который нужно сделать, отбросив все чувства. Прислушивайтесь к разуму, трезвый рассудок поможет вам побороть зависимость от импульсивных поступков.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам тревогу и беспокойство. Однако не стоит впадать в отчаянье, ведь на самом деле ситуация не так плачевна, как вам кажется.

Стрелец

22 ноября Стрельцы могут получить приглашение на свидание. Не бойтесь довериться и уйти с головой в любовные приключения, вы этого заслужили.

Козерог

Козерогов ждет небывалый успех, вы можете получить премию или возможность подзаработать. Однако будьте готовы к небольшим проблемам.

Водолей

22 ноября Водолеи будут наслаждаться победой и успехом. В этот день вы будете купаться в лучах славы и наконец сможете увидеть результаты своего труда. Наслаждайтесь всеми сюрпризами судьбы.

Рыбы

Рыбы смогут решить старые проблемы, однако без конфликтов не обойдется. Будьте готовы к тому, что вам придется отстаивать свое мнение.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что новая неделя принесет некоторым знакам Зодиака хорошие новости.

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