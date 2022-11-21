Положительных событий следует ждать Скорпионам, Стрельцам и Девам.

Астрологи рассказали, что неделя с 21 по 27 ноября будет продуктивной и положительной для трех знаков Зодиака. Чего им ждать - читайте в нашем материале.

Скорпион

У Скорпионов с понедельника будет хорошее настроение и мотивация на работу. Они будут заниматься любимым делом и встречаться с людьми, которые будут "заряжать" их еще больше. Звезды предупреждают, что могут быть неприятности бытового характера, но они не помешают общей картине.

К концу недели им стоит ждать хороших новостей, связанных с их старыми задумками. Наиболее благоприятным будет 22 ноября.

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Стрелец

У представителей этого знака Зодиака будут хорошие новости в плане денег. Они могут подписать какой-то договор, получить выплату, им подарят деньги или где-то за них заплатят. Особенно благоприятными будут 23, 26 и 27 ноября.

Дева

Представители данного знака Зодиака получат весточку из прошлого. С ними могут связаться родственники или просто хорошие знакомые, с которыми те давно не контактировали. Они расскажут много хорошего.

Звезды говорят, что если Девы на этой неделе решат попробовать себя в чем-то новом, удача обязательно будет им сопутствовать.

Напомним, новая неделя будет сложной для этих знаков Зодиака.

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