9 февраля Весы получат толчок.

В четверг, 9 февраля, Водолеям стоит готовиться к слезам и грусти, а Тельцам можно ждать щедрого подарка. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овны могут потерять возможность управлять своей жизнью, вы будете в шоке от того, что все идет не по плану. Однако ничего критического, на самом деле, не произойдет. Вечем вы поймете, что слишком переживали.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам щедрый подарок от судьбы. Вы можете получить очень радостную новость, также вас могут пригласить в незабываемое путешествие.

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Близнецы

9 февраля Близнецов ждет хороший день. Вы будете в гармонии с собой и всеми окружающими. Однако тарологи советуют Близнецам не бездельничать и заняться делами

Рак

Раков ждет новый жизненный виток. Можете попрощаться со штилем, ветер перемен принесет много новых событий.

Лев

Карты Таро пророчат Львам творческий день. Вы можете открыть в себе новые умения и реализоваться в совершенно новой для себя сфере.

Дева

Девы будут погружены в бытовые дела, однако в ходе уборки вам стоит выбросить не только мусор, но и все лишнее из своей головы. Вам пора задуматься о новой жизни.

Весы

9 февраля Весы получат толчок. Вы застоялись на одном месте и сильно злитесь из-за этого, а теперь сможете двигаться вперед.

Скорпион

Скорпионам можно готовиться к тому, что на работе их перестанут замечать. Также вы рискуете стать невидимкой для своих друзей. День вы проведете в одиночестве.

Стрелец

Стрельцы получат шанс улучшить свою личную жизнь. Не бойтесь подбрасывать дрова в пламя любви, вас ждет много страсти.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам шаг назад. Вам стоит вернуться в прошлое и найти ту ошибку, которая не дает вам найти гармонию.

Водолей

Водолеям стоит готовиться к мучительной потере. Вы можете лишиться друга или близкого человека в кругу семьи. Не обязательно, что это будет смерть. Возможно, люди уйдут из вашей жизни и попросту с вами поссорятся.

Рыбы

Рыбам стоит уделить время своей второй половинке. Вы слишком часто отдаетесь другим делам, забывая о самом важном - своей семье.

Ранее астрологи рассказали, что тотальная катастрофа и провал по всем фронтам ждет некоторые знаки Зодиака этой весной.

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