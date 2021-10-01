Четырем знакам Зодиака стоит обратить внимание на рабочие вопросы.

Известный астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН рассказал, кто из знаков Зодиака сможет сделать значительный рывок в своей карьере, а кому стоит быть более осторожным в решении деловых вопросов.

Водолей

Существенный прорыв в карьере этой осенью может, в первую очередь, произойти у Водолея. Он будет стремительно продвигаться по карьерной лестнице. Его ждут новые и перспективные планы, проекты, важные ситуации.

Скорпион

Также возможен прорыв в карьере и у Скорпиона. В октябре-ноябре он может осознать свои цели, отказаться от старого и пойти новым путем, создав для себя новые выгодные ситуации.

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Рыбы

А вот провал в карьере придется пережить этой осенью Рыбам. Им я не советую ничем рисковать, так как в их жизни возможны весьма непростые ситуации. Может произойти разрушение финансовых вопросов, причем с очень неблагоприятными последствиями для Рыб.

Телец

А также Тельцам в октябре-ноябре ни в коем случае нельзя рисковать и вкладывать деньги. Для их финансов наступает очень опасный период.

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Автор: Диана Могилевич