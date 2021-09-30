Известный астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН рассказал, кто из знаков Зодиака в октябре-ноябре 2021 года сможет получить хорошую прибыль.
1 место – Стрелец
У Стрельца в октябре-ноябре будет очень удачный в плане финансов период. Перед ним откроются большие возможности для выгодных вложений. Деньги будут прямо сыпаться на него. Одним словом, Стрельца ждут золотые горы. Денежные поступления порой будут весьма неожиданными и будут обрушиваться, как снег на голову.
2 место – Дева
Осенью у Девы сложится весьма благоприятный для удачных инвестиций период. В бизнесе, работе, основном виде деятельности Девы ей будет очень фартить.
Читайте такжеРетроградный Уран в 2021 году: особенности периода, астропрогноз для знаков Зодиака3 место – Овен
Овен тоже может рассчитывать на хорошую прибыль осенью. Ему предстоят блестящие проекты, особенно в ноябре. Именно они помогут Овну обогатиться.
Напомним, ранее Влад Росс рассказал, из каких знаков Зодиака получаются лучшие родители.
А также он назвал несколько знаков Зодиака, которые этой осенью попали в "белый список" Вселенной. Им будет везти буквально на каждом шагу, так как осень - это самый благоприятный для них период.
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