В список счастливчиков попали три знака Зодиака.

Известный астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН рассказал, кто из знаков Зодиака в октябре-ноябре 2021 года сможет получить хорошую прибыль.

1 место – Стрелец

У Стрельца в октябре-ноябре будет очень удачный в плане финансов период. Перед ним откроются большие возможности для выгодных вложений. Деньги будут прямо сыпаться на него. Одним словом, Стрельца ждут золотые горы. Денежные поступления порой будут весьма неожиданными и будут обрушиваться, как снег на голову.

2 место – Дева

Осенью у Девы сложится весьма благоприятный для удачных инвестиций период. В бизнесе, работе, основном виде деятельности Девы ей будет очень фартить.

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Овен тоже может рассчитывать на хорошую прибыль осенью. Ему предстоят блестящие проекты, особенно в ноябре. Именно они помогут Овну обогатиться.

Напомним, ранее Влад Росс рассказал, из каких знаков Зодиака получаются лучшие родители.

А также он назвал несколько знаков Зодиака, которые этой осенью попали в "белый список" Вселенной. Им будет везти буквально на каждом шагу, так как осень - это самый благоприятный для них период.

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Автор: Диана Могилевич