Людмила Хомутовская напугала прогнозом на ближайшее время.

Экстрасенс Людмила Хомутовская предвидела опасность для столицы Украины - Киева. По ее словам, "вторая армия мира" продолжит терроризировать город.

В интервью УНИАН она рассказала, что Россия продолжит наносить удары по Киеву, а также возможно наступление.

"Сейчас на повестке дня постоянно будет Киев. Возможно наступление на столицу, но оккупанты ее все равно "не возьмут". Однако нам легче от этого не будет. Обстрелы будут продолжаться, но радует то, что ВСУ остановят оккупантов, если те будут пытаться пройти дальше. Сложная ситуация продлится около месяца", - сказала Хомутовська.

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Она добавила, что несмотря на сложную ситуацию Киев не повторит судьбу Мариуполя, Бучи или Бахмута.

"Нет-нет, этого не будет. В Киеве будет система защиты. Поэтому мы со всем справимся", - уточнила экстрасенс.

Напомним, ранее американский астролог Чани Николас рассказала, что ждет мир в 2023 году. По ее словам, грядут большие перемены, а влияет на это Плутон, переходящий из Козерога в Водолея.

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