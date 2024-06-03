По словам Гордеева, освобождение украинских территорий может продолжаться и в 2025 году.

Каждый украинец мечтает о том, чтобы в 2024 году закончилась полномасштабная война, ВСУ отвоевали все оккупированные территории, а все беженцы наконец-то вернулись домой.

Когда закончится война между Украиной и Россией - ответ мольфара

Мольфар Макс Гордеев говорит, что в этом году война не закончится. По его словам, она станет не просто региональной, а глобальной точкой напряжения.

"Мне кажется, что окончание войны еще далеко. Москва, Киев, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать ход событий. В ближайшие месяцы ожидается усиление боевых действий, и, вероятно, что война не закончится в 2024 году. Политическая и военная ситуация в России, а также степень международной поддержки Украины будут ключевыми факторами, определяющими продолжительность конфликта", - сказал Гордеев в интервью УНИАН, отвечая на вопрос, когда закончится война.

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Смогут ли украинские войска вернуть все оккупированные территории в 2024 году? Гордеев говорит, что есть множество факторов, которые влияют на этот вопрос. Несмотря на значительные усилия украинских войск и поддержку Запада, полное освобождение всех оккупированных территорий в 2024 году маловероятно.

"Война - это длительный процесс, и освобождение территорий требует не только военной силы, но и времени для стабилизации и восстановления контроля. Однако, частичные успехи возможны, особенно если Украина получит дополнительные поставки современного оружия и увеличит свои внутренние производственные мощности. Вероятнее всего, что борьба за возвращение территорий будет продолжаться и в 2025 году", - добавил мольфар.

Однако, продолжил Гордеев, многие украинские беженцы смогут вернуться домой, но это будет зависеть от уровня безопасности и состояния инфраструктуры. По его словам, важно, чтобы правительство и международные организации работали над созданием условий для безопасного и достойного возвращения.

"Это включает восстановление жилья, обеспечение рабочих мест и доступ к медицинской помощи и образованию. Некоторые беженцы могут решить остаться в странах, которые предоставили им убежище, особенно если они интегрировались в местное общество и нашли работу. Однако, для многих дом всегда будет оставаться на родине, и они будут стремиться вернуться, как только это станет возможным", - подытожил эксперт.

Сказать однозначно, когда закончится война в Украине - невозможно. Прогнозы экстрасенсов меняются чуть ли не каждый день, потому что ситуация в стране не стоит на месте.

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