21 февраля Раки могут начать новую страницу своей жизни.

Во вторник, 21 февраля, карты Таро сулят приятные новости для Весов, они смогут разбогатеть. А Овнам придется несладко, их ждут плохие новости. Что карты Таро пророчат другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.

Овен

Овны рискуют упасть на самое дно. Вы можете столкнуться с серьезными проблемами, которые выбьют почву из-под ног и принесут много неприятностей.

Телец

Тельцам стоит заняться собой. Смените прическу, обновите гардероб или же просто побалуйте себя массажем - иногда нужно заботиться о себе, а не об окружающих.

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Близнецы

Близнецам стоит потуже занянуть пояс. Откажитесь от лишних трат, вы можете потерять все свои сбережения.

Рак

21 февраля Раки могут начать новую страницу своей жизни. Вы готовы к чему-то глобальному, пришло время действовать.

Лев

Карты Таро сулят Львам романтическое свидание. Вы можете встретить свою судьбу и обрести счастье.

Дева

Дев ждет интересный день. Вас могут удивить, но это удивление будет приятным. Возможно, вы недооценивали человека, который очень хорошо к вам относится.

Весы

Весам стоит готовиться к тому, что на них свалится кругленькая сумма. Вы можете случайно разбогатеть. Осторожно, водопад из денег может дать вам мнимое ощущение всевластия.

Скорпион

Скорпионы могут испытать свою удачу. В этот день стоит начать сложный разговор, решиться на глобальные свершения и попросить о прибавке к зарплате.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам много смеха и веселья. Вы сможете отдохнуть и отвлечься от всего, что терзает вас уже многие дни.

Козерог

Козероги рискуют уйти в отрыв. Вы можете поссориться с кем-то из своих друзей, не все разделяют вашу страсть к вечеринкам и авантюрам.

Водолей

21 февраля Водолеям стоит отказаться от важных дел. Не принимайте решения, отмените все встречи и проведите этот день дома, так будет лучше.

Рыбы

Рыб ждет сложный выбор. Вам придется решить, готовы ли вы жертвовать своими интересами ради желаний других людей.

Ранее астрологи рассказали, что новая неделя сказочно осчастливит три знаки Зодиака.

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