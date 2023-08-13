Карты Таро сулят Скорпионам хорошие новости.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 августа. Весы рискуют запутаться во лжи и оказаться в эпицентре скандала. А Тельцы насладятся приятными событиями, им очень повезет. Что понедельник принесет другим знакам Зодиака - расскажет таро-гороскоп ниже.

Овен

Тарологи советуют Овнам с осторожностью отнестись к новым друзьями. Кто-то решил погреться в лучах вашей славы. Однако едва ли вам нужны люди, которые будут паразитировать на чужом успехе.

Телец

Тельцов закружит ураган удачи, счастье свалится вам на голову. Забудьте о работе и проблемах, все это подождет. Найдите время для себя и не думайте о том, что будет завтра.

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Близнецы

В понедельник Близнецам стоит задуматься об инвестициях. Не жалейте денег на проекты, которые кажутся вам прибыльными. Однако прислушайтесь к мнению человека, который точно разбирается в бизнесе.

Рак

14 августа Ракам стоит решиться на серьезный разговор. Не бойтесь услышать отказ. Однако постарайтесь быть максимально убедительными, это ускорит весь процесс.

Лев

Львам предстоит встретиться с человеком, от которого они убегали уже много лет. Возможно, вам придется обнажить свои чувства и наконец-то рассказать, что вы скрываете. Эта встреча послана вам Вселенной, она случится не просто так.

Дева

Тарологи советуют Девам научиться о себе заботиться. Ставьте себя выше других и не жертвуйте своими желаниями ради окружающих. Помните о том, что вы достойны лучшего.

Весы

14 августа Весам будет несладко, их втянут в неприятный скандал. Паутина лжи, которую враги плели вокруг вас, окажется очень липкой и вязкой. Постарайтесь поскорее выбраться из ловушки.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам хорошие новости. Вы получите важный знак свыше, он укажет вам на правильный путь. Двигайтесь к своей цели не сворачивайте с пути.

Стрелец

Стрельцы, как считают тарологи, получат неожиданный сюрприз. В вашей жизни все изменится, смело начинайте новую главу. Однако постарайтесь закрыть все вопросы и двигаться в будущее без балластов прошлого.

Козерог

14 августа Козероги могут расплакаться от счастья. Вы встретите человека, который поможет вам с очень непростой проблемой. Будьте благодарны и постарайтесь не "накосячить" снова.

Водолей

Водолеям стоит начать контролировать свои расходы. В ближайшее время вам придется раскошелиться. И если вы не начнете экономить уже сейчас, то потом окажетесь на дне финансовой ямы.

Рыбы

Тарологи советуют Рыбам научиться сжигать мосты. Не прячьтесь за оправданиями и делайте так, как нужно. В противном случае вы рискуете загнать себя в ловушку из собственных страхов.

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