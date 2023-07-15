Карты Таро сулят Близнецам хорошие события.

В воскресенье, 16 июля, над Весами нависнет серьезная угроза, им стоит проявить максимальную бдительность. А Львам можно не переживать, проблемы обойдут их стороной. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам стоит осмотреться, рядом с вами человек, который должен сообщить вам что-то очень важное. Постарайтесь его найти, вам нужно с ним срочно поговорить. Однако не думайте, что это будет легко.

Телец

16 июля Тельцам придется решать чужие проблемы. Постарайтесь не потратить все силы, они вам пригодятся для других дел. К вечеру вам могут предложить авантюру.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам хорошие события. Вы поймайте волну позитива и ничто не омрачит этот день. Не думайте о плохом, в воскресенье все будет так, как вы хотите.

Рак

Раки сумеют одолеть своего врага, который старался все испортить. Будьте мудры и справедливы, не нужно мстить и пытаться доказать свое превосходство. Просто верьте в бумеранг, ведь все плохое возвращается.

Лев

Со Львами случится настоящее чудо. Вы будто по взмаху волшебной палочки решите все свои проблемы. Однако не думайте, что период везения продлится вечно, ловите момент.

Дева

Девам можно себя побаловать. Не стыдитесь тратить на себя деньги, купите все, что хотите. Порой нужно отказаться от тотальной экономии и дать волю своим желаниям.

Весы

Карты Таро советуют Весам быть предельно осторожными. Над вами нависла серьезная угроза, не совершайте ошибок. Оставайтесь дома и не принимайте важных решений.

Скорпион

Скорпионы могут сильно огорчиться. Что-то испортит ваши планы, придется срочно все менять. Однако если вы справитесь, то найдете причину своих проблем.

Стрелец

Стрельцам стоит задуматься о своем здоровье. Не жалейте денег и времени на заботу о своем организме. Если вы будете игнорировать проблемы, все может закончиться плачевно.

Козерог

Карты Таро советуют Козерогам прислушаться к советам друзей. Они пытаются вас уберечь от неприятностей, но вы почему-то их игнорируете. Не стоит отталкивать людей, которые вас любят.

Водолей

16 июля Водолеи могут встретить свою судьбу. Откройте свое сердце и не бойтесь доверять новым знакомым. Вы не всегда умеете раскрываться, но теперь пришло время меняться.

Рыбы

В воскресенье Рыбам стоит уделить внимание своей второй половинке. Назревает серьезный скандал, постарайтесь предотвратить бурю и обсудить все без споров. Найдите нужные слова и вы сумеете сохранить отношения.

Напомним, ранее стало известно, что июльское новолуние подарит трем знакам Зодиака радость.

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