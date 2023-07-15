Все изменится, но только в лучшую сторону.

Уже скоро наступит второе летнее новолуние. Оно подарит представителям трех знаков Зодиака только радость и счастье. Новая Луна взойдет 17 июля, в 21:32 по киевскому времени. С этого момента жизнь некоторых знаков Зодиака превратится в сказку.

Рак

Июльское новолуние принесет Ракам долгожданное умиротворение. Они давно мечтали о завершении всех важных дел и отдыхе. Их желание сбудется, жизнь превратится в сказку без проблем и забот.

Представители этого знака Зодиака смогут набраться сил, насладиться результатами своего труда. Проведите это время с близкими, устройте семейные посиделки или же сбегите от всех вместе со своей второй половинкой. Не думайте о плохом, период неудач остается в прошлом.

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Дева

Новолуние подарит Девам период настоящего "обнуления". Вы будто смоете с себя всю пыль из проблем. Неудачи больше вас не потревожат, можете не переживать из-за всего, что было ранее.

Однако Девам не стоит сидеть на одном месте. Вы получите шанс превратить свою жизнь в настоящее райское наслаждение. Но для этого нужно завершить все дела и полностью освободиться от оков, которые так тяготили вас в последнее время.

Скорпион

Скорпионам Новолуние принесет исключительно радость. Вас ждут хорошие новости, которых вы так давно ждали. Возможно, судьба подарит вам возможность встретиться с человеком, который для вас очень много значит.

Помимо этого, Новолуние даст Скорпионам мягкий толчок. Вы поймете, что готовы двигаться вперед и сможете добиться всего, о чем мечтаете. Смело стройте планы и не бойтесь.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака уже скоро станут самыми богатыми.

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