Узнайте, что вас ждет в ближайшее время.

Эзотерики составили гороскоп на неделю по картам Таро. Что в период с 8 по 14 января ждет именно ваш знак Зодиака - читайте далее.

Овен

Всю неделю Овны могут спокойно заниматься своими делами и не переживать, что что-то может нарушить их планы. Действуйте в привычном темпе и у вас все получится.

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Телец

В начале недели Тельцам стоит следить за своим эмоциональным равновесием. Не стоит проявлять негативные черты характера. А вот ближе к концу недели можете откровенно поговорить с людьми и объяснить им, что вас не устраивает.

Близнецы

На этой неделе у вас появятся новые возможности для самореализации. Скорее всего, вам поступит интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться. Однако действуйте с умом.

Рак

Раки часто куда-то спешат, однако астрологи не советуют вам этого делать. Лучше остановитесь, взгляните на этот мир другими глазами, подумайте о том, что приносит вам удовольствие. Старайтесь наслаждаться жизнью, а не пытаться обогнать ее.

Лев

Львам стоит найти баланс между эмоциями и мудростью. Тогда удастся избежать многих конфликтов, инициатором которых вы можете выступать. Помните, что не все можно взять силой, порой нужно проявить терпение и мудрость.

Дева

А вот Девы на этой недели могут разрешить все конфликты, которые давно не давали им покоя. Все будет хорошо, если вы не будете бояться говорить о своих чувствах и о том, что вас не устраивает. Будьте открытыми.

Весы

Вас ждет очень успешный старт, но каким будет окончание нового пути зависит только от вас. Судьба даст вам несколько возможностей реализовать задуманное, поэтому воспользуйтесь этим шансом с умом и благодарностью к Вселенной.

Скорпион

Скорпионам не стоит торопить события. Лучше распишите себе все цели и план действий. Когда перед вами будут все пункты, вы сможете разумно распределить свое время и ресурсы. Учитесь правильно расставлять приоритеты.

Стрелец

Стрельцам важно помнить о возложенной на них ответственности. Не пытайтесь переложить ее на кого-то другого, потому что так вы ничему в этой жизни не научитесь. Берите все в свои руки, тогда вы станете сильнее и умнее.

Козерог

Козерогам наконец стоит попрощаться с прошлым. Оно может тянуть вас назад, что не очень хорошо для вашего будущего. Лучше подумайте о том, какая жизнь вас ждет, если вы избавитесь от груза прошлого. В конце недели может произойти яркое событие.

Водолей

Водолеям стоит быть более уверенными в себе. Помните, что вы сами кузнец своего счастья. Никто не придет и не осчастливит вас, придется делать это самому. У вас все получится, если вы станете немного храбрее.

Рыбы

Никаких трудностей и потрясений не предвидется. Это значит, что вы можете спокойно заниматься своими делами и даже начинать что-то новое. Вас ждет большой успех уже в ближайшие дни.

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