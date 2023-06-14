Тельцам не стоит переживать, этот день будет для них максимально благоприятным.

В четверг, 15 июня, Весы будут порхать от счастья и могут забыть обо всем плохом. Однако повезет не всем, Овнам стоит готовиться к неприятностям. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овны могут сильно огорчиться, их ждут мучительные потери. Вы можете остаться без работы или денег, потерять друга или навсегда расстаться с любимым человеком. Судьба готовит для вас испытания.

Телец

Тельцам не стоит переживать, этот день будет для них максимально благоприятным. Не тратьте время на пустяки, используйте его для достижения целей. У вас все получится, главное - начать.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам неожиданные перемены. Возможно, вам придется переезжать в другой город. Будьте готовы к вызовам и не прячьте голову в песок.

Рак

Раки поймут, что в их жизни все налаживается. Вы легко решите любые сложности и даже не заметите, как все события обернутся на вашу пользу. Везение продлится не вечно, однако этот период вас точно порадует.

Лев

Карты Таро сулят Львам откровенный разговор. Возможно, вы сможете по душам поговорить со своим давним другом, по которому вы скучали. Не бойтесь раскрывать свое сердце и признаваться, что некоторые люди вам очень дороги.

Дева

15 июня Девы смогут одолеть своего самого большого врага. Вы обойдете не только его, но и всех конкурентов. Этот успех станет вашей наградой, не стесняйтесь им гордиться.

Весы

Весы будут много радоваться, их ждет эйфория. Однако на фоне всех хороших событий вы рискуете упустить что-то очень важное. Постарайтесь сохранить бдительность и не позволить радости опьянить ваш рассудок.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам озарение. Вы можете обнаружить, что прямо "перед носом" находится ответ на вопрос, который уже давно не дает вам покоя. Приступайте к решению свой проблемы и доверьтесь своей интуиции.

Стрелец

Стрельцов окружат теплом и заботой. Отвечайте взаимностью и старайтесь не обделять свою вторую половинку любовью. Не скупитесь на добрые слова и подарки.

Козерог

15 июня Козероги рискуют сильно кого-то разозлить. Из-за этого у вас могут начаться проблемы, есть вероятность ссор. Не провоцируйте людей на скандалы и день пройдет без проблем.

Водолей

Водолеям стоит не засиживаться дома, отправьтесь в гости или на прогулку. Навестите родных, пообщайтесь с друзьями и не закрывайтесь в себе. В разговорах с близкими людьми вы можете получить ценный совет, который вам так нужен.

Рыбы

Рыбам стоит держать себя в руках. Не спешите рубить с плеча и сжигать мосты. Обдумайте свои планы и если решитесь действовать, то поступайте так, чтобы потом об этом не жалеть.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие два знака Зодиака вскоре столкнутся лоб в лоб с врагами.

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