В список счастливчиков попали Овны, Весы и Козероги.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждет удачная неделя во многих сферах жизни. Речь идет о периоде с 15 до 21 августа.

В список счастливчиков попали Овны, Весы и Козероги.

Овен

У Овнов начнется "белая" полоса в жизни. Их ждут положительные перемены. Время прекрасно подойдет для реализации новых планов и самых смелых задумок. Звезды советуют отбросить сомнения, все получится: мечты сбудутся, наладятся отношения с близкими. Главное – не ставить себе палки в колеса, действовать и получать удовольствие, пока весть такая возможность.

Весы

У Весов тоже получится достаточно удачная неделя. Единственное – астрологи рекомендуют пока не начинать новые дела, действовать без спешки, радоваться хорошему настроению и гармоничному общению с окружающими. Риск на следующей неделе Весам противопоказан, но дни будут не менее наполненными и счастливыми.

Козерог

У Козерогов в указанный период получится кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. Перемены как раз кстати, давно пора вылезти из застоя и чем-нибудь заняться. Любые нововведения станут залогом успеха. Звезды советуют смело планировать будущее, не бояться мечтать и верить в себя.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых скоро встретят вторую половинку.

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