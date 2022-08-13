В список попали Овны, Раки и Львы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых повезет в любви на следующей неделе – в период с 15 до 21 августа.

В список попали Овны, Раки и Львы.

Овен

Овнов в указанный период ждут такие события на личном фронте, которые в дальнейшем дадут желаемый положительный результат. Одиноким овнам повезет встретить человека, который ответит взаимностью, а тем, кто уже в паре, удастся усилить чувства.

Рак

Ракам на следующей неделе тоже посчастливиться встретить вторую половинку. Астрологи рекомендуют прислушиваться к зову сердца и своей интуиции, чтобы не ошибиться в таком важном выборе – связать свою жизнь с кем-то.

Лев

И Львы в указанный период может получиться встретить важного человека, но шансы куда слабее, чем в Раков. Для того, чтобы усилить эту возможность, лучше всего не сидеть дома, решаться на новые знакомства, отправляться на вечеринки, прогулки и не отказываться от общения.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительниц которых ждет удачная неделя.

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