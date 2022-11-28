А вы попали в список этих счастливчиков?

Совсем скоро наступит полноценная зима. Обычно в этот период все люди находятся в ожидании новогоднего чуда, счастья и исполнения всех желаний. Так и будет! Однако больше других повезет только трем знакам Зодиака.

Близнецы

Вас ждут невероятные победы на любовном поприще. Наконец вы сможете создать союз с человеком, с которым долго состояли в отношениях. Вероятно, вы уже давно задумываетесь о браке, но вскоре наступит момент, когда можно будет реализовать эту потребность. Не стоит медлить и с пополнением в семье. Астрологи говорят, что у вас могут родиться близнецы или двойняшки.

Дева

Вам удастся завершить работу над каким-то очень крупным проектом, что позволит вам улучшить свое финансовое положение и даже приобрести недвижимость. Высока вероятность, что уже в декабре вы станете счастливым обладателем новенькой квартиры или дома. Уже сейчас можете начинать думать о предстоящем ремонте и приятных хлопотах по дому.

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Рыбы

В декабре вы смело можете начинать реализовывать все свои мечты. Астрологи говорят, что зима - это самый благоприятный период для вас. Вас ждут победы как на работе, так и в личной жизни. Не забывайте уделять время и себе, больше отдыхайте. Судьба сведет вас с нужными людьми.

Напомним, три знака Зодиака в декабре получат заманчивое предложение.

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