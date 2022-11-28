Больше других повезет Овнам, Скорпионам и Водолеям.

Астрологи составили список знаков Зодиака, которые уже в первый месяц зимы могут получить заманчивое предложение по работе. Это позволит им продвинуться по карьерной лестнице и улучшить свое материальное положение.

Овен

Вам может поступить предложение о переезде в другой город или даже страну, чтобы там развивать сеть вашего бизнеса. Так вы не только сможете сменить обстановку, но и вывести свой бренд на новый уровень узнаваемости. Конечно, пополнится и ваш кошелек. Высока вероятность, что совсем скоро вы начнете зарабатывать деньги в долларах или евро.

Скорпион

Астрологи отмечают, что ваших единомышленников может посетить гениальная идея и они предложат вам сотрудничество по какому-то новому проекту. Вам нужно запастись терпением, потому что все будет не так просто, как вы можете себе представить. Придется научиться быть усидчивым и скрупулезным, однако совсем скоро вы будете радоваться своим успехам.

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Водолей

А вот Водолеи могут получить предложение о повышении. Да-да, начальство достойно оценит ваш вклад в общее дело, инициативность, трудолюбие и жажду продвигаться. Вы можете занять место руководителя, что отобразится не только на вашем статусе, но и кошельке. Разумеется, повышение зарплаты тоже предусмотрено.

Напомним, ранее астрологи назвали лучших хозяек по знаку Зодиака.

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