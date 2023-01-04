Теперь праздник будет и на их улице.

В период с 3 по 26 ноября Венера будет находиться в Водолее. И если некоторые знаки Зодиака ощутят на себе негативное влияние, то эти три знака ждет успех.

Лев

Астрологи отмечают, что Лев - знак Зодиака, который меньше других зависит от Венеры. Поэтому на них она не окажет особого влияния. В этот период им рекомендуется вплотную заняться всеми сферами своей жизнедеятельности - начинайте новые проекты, общайтесь с людьми, стройте романтические отношения. Не лишним будет и занятие спортом.

Скорпион

Скорпионы не почувствуют на себе влияния такого положения планеты, если будут ко всему относиться с позитивом. Очень важно, чтобы вы в этот период были в хорошем расположении духа. Тогда вам все дела будут удаваться с легкостью. Можете рассчитывать на знакомства с влиятельными людьми и покровителем.

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Водолей

Водолеи до 26 января могут испытывать лень и уныние. Однако астрологи советуют вам взять себя в руки, ведь для вас этот период будет очень даже благоприятным. Вы можете закрыть все "хвосты". Более того, вас может посетить гениальная идея, реализация которой принесет вам славу и успех.

Напомним, три знака Зодиака вскоре расстануться с любимыми.

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