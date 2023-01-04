Им очень не повезет во всех делах.

3 января Венера вошла в знак Водолея и пробудет там до 26 января. Такое положение планет негативно отразится на жизни трех знаков Зодиака. Им будет сложно оставаться на плаву.

Овен

В этот период у Овнов будет очень много проблем. Какие-то из них вам удастся решить сразу, а на какие-то потребуется больше времени. Однако у вас будет ощущение, что все против вас. Из-за этого вы можете испытывать упадок сил, могут опускаться руки. Астрологи советуют вам собраться и действовать. Помните, что вы сами кузнец своего счастья.

Близнецы

Для вас каждый риск обернеться провалом. Поэтому с 3 по 26 января вам нужно действовать с умом и осторожно. Также судьба подготовила вам неприятности в личной жизни. Есть риск, что между вами и вашим партнером вспыхнет серьезных скандал, без последствий не обойтись. Ситуация может усугубиться до разрыва отношений и последующей вражды.

Видео дня

Весы

Главными неудачниками этого периода являются люди, рожденные под знаком Зодиака Весы. А все потому, что они очень зависят от планеты Венеры. Вам может поступать очень много информации, которая не всегда будет вам на руку. В вашем окружении есть недоброжелатели, которые всячески будут вставлять вам палки в колеса. Фильтруйте всю информацию и "почистите" круг своего общения.

Напомним, ранее астролог назвала даты, когда в Украине закончится "кровавая бойня".

Вас также могут заинтересовать новости: