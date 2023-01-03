Их ждет болезненный разрыв отношений.

Астрологи назвали три знака Зодиака, личная жизнь которых вскоре пойдет коту под хвост. У них могут возникнуть проблемы со второй половинкой, которые чреваты разрывом и нервным срывом.

Телец

Уже в ближайшее время вас начнут посещать мысли, стоит ли вам находиться в романтических отношениях, что вы чувствуете к своему партнеру, как вы себя ощущаете рядом с ним. Размышления на эти темы станут первым толчком к вашей депрессии и последующей апатии. Вполне возможно, что вы решите плюнуть на все и уйти в себя. Важно помнить, что никто не поможет вам выйти из этого состояния, справляться придется в одиночку.

Близнецы

Впереди планеты всей будет бежать ваша темная сторона, отвечающая за эмоциональные качели, ссоры, скандалы и прочее. Поэтому уже совсем скоро ваши отношения с любимым человеком могут дать трещину. Есть риск, что вы не сможете исправить ситуацию и придется расстаться. Вам стоит сделать работу над ошибками и больше не наступать на те же грабли.

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Водолей

У вас может появиться ощущение, что вы переросли человека, который рядом с вами. Поэтому каждый его "детский", как вы думаете поступок, будет вас раздражать. Чтобы не усугублять ситуацию, вам рекомендуется поставить точку в этих отношениях, иначе вы рискуете стать друг для друга врагами.

Напомним, ранее астрологи назвали самые лживые знаки Зодиака.

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