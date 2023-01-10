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Астрологи назвали три знака Зодиака, которых в январе 2023 года ждут любовные разочарования. Они могут расстаться со своими вторыми половинками.

Овен

Возможно, ваши отношения с партнером зашли в тупик. Вы не знаете, в каком направлении вам двигаться дальше, как наладить контакт. Астрологи советуют вам отправиться в путешествие с любимым человеком. Так у вас появится шанс хотя бы попытаться спасти отношения. Если не получится, что ж... Не расстраивайтесь! Каждое расставание ведет к новой встрече.

Близнецы

Близнецы могли попасть в любовный треугольник. Сейчас вы наверняка пытаетесь усидеть на двух стульях, но совсем скоро вас разоблачат. И тогда позора не избежать. Постарайтесь взять себя в руки и всем честно признаться в содеянном. Тогда есть шанс, что вы расстанетесь не врагами. Будьте мудрее и учитесь отвечать за свои поступки.

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Весы

Последнее время вы уделяете слишком много внимания друзьям, себе, близким. Вот только о второй половинке вы могли забыть. Наверняка она страдает от этого и ждет от вас первого шага. Если вы не поймете, что делаете не так и почему ваш любимый человек отдаляется, не исключено, что вам придется расстаться.

Напомним, два знака Зодиака вскоре будут визжать от счастья.

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