Рожденным под этими знаками людям стоит быть максимально осторожными.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут стать жертвами мошенников или недоброжелателей до конца текущей недели - 25 декабря включительно.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками людям стоит быть максимально осторожными, предупреждают астрологи.

Знаки Зодиака, которым грозят опасности

Потерять значительные суммы денег из-за своей доверчивости в указанный период могут Овны. Представителям данного знака советуют обходить стороной людей, которые могут воспользоваться их чрезмерной добротой.

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Не менее осторожными до конца текущей недели нужно быть Близнецам. Им противопоказано общаться с отрицательно настроенными людьми, они могут их обмануть, воспользовавшись эффектом неожиданности.

Неприятную встречу с нечестным человеком в указанный период звезды сулят Львам. Ради корыстных целей новый знакомый будет способен на многое, так что, лучше свести на нет риски подобного общения.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых до конца текущей недели ждут новые знакомства и встречи, имеющие все шансы на то, чтобы стать судьбоносными.

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