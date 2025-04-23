Три знака Зодиака получат удар в спину уже вот-вот

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Иногда предательство приходит оттуда, откуда его не ждёшь. В ближайшие дни некоторым знакам Зодиака стоит быть особенно осторожными: доверие может быть подорвано, а маски — сорваны.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Близнецы

Видео дня

На днях возможна ситуация, когда вас подведёт человек, в котором вы были уверены. Это может быть коллега, который приписывает себе ваши заслуги, или друг, чьи слова окажутся двойственными. Постарайтесь не реагировать импульсивно — ваша сила сейчас в хладнокровии и точном анализе. Если доверие будет разрушено, пусть это станет опытом, а не причиной замкнуться в себе.

Лев

Вы привыкли быть в центре внимания, и это вызывает у некоторых зависть. Уже в ближайшие дни возможно неприятное открытие: за вашей спиной могут вестись разговоры или интриги. Не исключено, что кто-то попытается выставить вас в неприглядном свете. Но помните: правда на вашей стороне, и если вы будете держаться с достоинством — ситуация обернётся в вашу пользу.

Козерог

Вы не из тех, кто легко впускает людей в своё доверие, и именно поэтому возможное предательство ударит особенно сильно. Есть риск, что кто-то из близких по духу проявит свою истинную сущность — корыстную или эгоистичную. Это станет моментом переоценки ценностей. Не пытайтесь всё сразу понять — дайте себе время, а потом спокойно сделайте выводы и расставьте границы.

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