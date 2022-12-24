Влад Росс считает, что все решится весной.

Астролог Влад Росс назвал месяц возможной ядерной атаки. По его словам, третья мировая война уже началась. Росс считает, что это произошло еще в 2014 году.

Своим прогнозом относительно возможной ядерной атаки Росс поделился в интервью УНИАН. Он отметил, что опасным месяцем будет май.

"Третья мировая война фактически началась 20 февраля 2014 года, когда Путин напал на Крым и когда устроил кровопролитие на Майдане Независимости. Сейчас мы переживаем опасность применения стратегического ядерного оружия", - сказал астролог.

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Он считает, что Путин может попытаться ударить "ядеркой". Однако если он не сделает этого до определенного месяца, то после этого бояться диктатора не стоит.

"Опасный месяц - май, когда Плутон будет в твердой квадратуре к стереуму планет. После этого планеты расходятся, и если диктатор не успеет нанести удар, то его уже и не будет", - добавил Росс.

Война РФ против Украины: что говорят астрологи

Недавно астролог Уранус назвал месяц, когда война сойдет на нет. Он считает, что в марте 2023 года уменьшатся ракетные удары. Однако до этого эксперты прогнозируют непростые месяцы.

Так, экстрасенс напугала прогнозу на новогодние праздники. Удары РФ, как считает шаманка Сейраш, могут произойти в конце декабря.

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