Астролог Влад Росс назвал месяц возможной ядерной атаки. По его словам, третья мировая война уже началась. Росс считает, что это произошло еще в 2014 году.
Своим прогнозом относительно возможной ядерной атаки Росс поделился в интервью УНИАН. Он отметил, что опасным месяцем будет май.
"Третья мировая война фактически началась 20 февраля 2014 года, когда Путин напал на Крым и когда устроил кровопролитие на Майдане Независимости. Сейчас мы переживаем опасность применения стратегического ядерного оружия", - сказал астролог.
Он считает, что Путин может попытаться ударить "ядеркой". Однако если он не сделает этого до определенного месяца, то после этого бояться диктатора не стоит.
"Опасный месяц - май, когда Плутон будет в твердой квадратуре к стереуму планет. После этого планеты расходятся, и если диктатор не успеет нанести удар, то его уже и не будет", - добавил Росс.
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