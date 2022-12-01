По словам экстрасенса, удары РФ могут произойти в конце декабря.

Экстрасенс и шаманка Сейраш дала прогноз для Украины на предновогодние и новогодние праздники. Она рассказала, что украинцам стоит быть осторожными, ведь "прилетов" со стороны РФ станет больше.

В интервью YouTube-каналу "Поговорим" она предрекла удары по Украине в конце декабря 2022-го:

"Пока что у меня получается такое, что где-то на конец декабря, возможно, на середину, то есть ближе к новогодним праздникам или к Рождеству 25 декабря, там угроза того, что будет массивный ракетный обстрел. Он будет касаться воды. Это будет отопление, это будет ГЭС".

По словам Сейраш, на этот раз атаки РФ будут направлены не только на энергетическую инфраструктуру Украины. Но, подчеркнула она, украинским силам ПВО удастся отбить много атак. Кроме того, продолжила экстрасенс, будут попытки российских оккупантов продвигаться на определенных направлениях украинского фронта.

Что ждет Украину в декабре-январе - прогноз астролога Влада Росса

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что 25 декабря и 7 января есть риск применения ядерного оружия. По его словам, именно в эти дни Путин может решиться на ядерный удар по Украине.

"До Рождества не существует опасности применения ядерного оружия, а вот в сам праздник - может быть", — сказал Росс.

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