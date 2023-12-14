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Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых конец недели будет просто невероятным. Они поймают удачу за хвост, что принесет им большую радость.

Телец

На первый план выйдет финансовый аспект вашей жизни. Вы можете найти новый источник дохода, а также неожиданно получить наследство. Однако несмотря на то, что ваше материальное положение значительно улучшится, это не значит, что вы должны все деньги сразу же потратить. Часть денег отложите на потом, они вам еще пригодятся. При этом можете порадовать себя чем-то приятным.

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Лев

Львам круто повезет в личной жизни. Вы можете совершенно случайно встретить человека, который развернет вашу жизнь на 180 градусов. Кроме того, изначально он может показаться вам не таким идеальным, каким вы себе представляли будущего партнера, однако, познакомившись с ним чуть ближе, вы поймете, что это именно тот человек, который вам нужен. Вы будете очень счастливы.

Рак

У вас будет наблюдаться эмоциональный подъем, благодаря чему вы сможете провести последние дни недели очень весело и насыщенно. Вы можете решиться на какой-то экстремальный поступок, который однозначно поднимет уровень адреналина в вашем организме. Это будет что-то очень крутое - то, чего вы сами от себя не ожидали.

Напомним, ранее мольфар Макс Гордеев составил гороскоп на 2024 год для всех знаков Зодиака.

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