Астрологи предупреждают об "острых" углах их характера.

Среди 12-ти знаков Зодиака существуют пять, чьи представительницы характеризуются особой стервозностью. Они могут переспорить людей за считанные минуты, обыграть их, использовав личные стратегии. Услышать от этих женщин что-то хорошее - практически невозможно!

Весы

Весы - очень склочные, разговорчивые и упрямые. Чтобы добиться своих целей и протолкнуть вперед свои интересы, Весы готовы плести интриги, спорить, могут даже оболгать человека. У них очень "острый" язык, который они используют для защиты своего личного пространства.

Лев

Этот знак Зодиака любит быть в центре внимания. Как только на пути у Львов появляются потенциальные конкуренты, те способны проявить все свои самые стервозные качества - могут обсуждать за спиной, распускать плетни и радоваться чужим неудачам.

Скорпион

Жещнины-Скорпионы - те, кто не желает уступать на пути к достижению своих целей.

Они очень внимательные, наблюдательные, обладают хорошей памятью. Именно поэтому в самый неподходящий момент могут "ударить" в слабое место.

Рыбы

Рыбы - главные стервы по характеру. Они могут казаться добрыми, милыми и неконфликтными, но стоит их "зацепить", как они показывают свою реальную сущность.

Близнецы

Еще один знак Зодиака, кому свойственно "переключать" свои личности. Кому-то они показывают свой облик милой и добродушной, а кому-то готовы вцепиться когтями в лицо. С ними следует быть крайне осторожными - женщины-Близнецы способны на различные подлые поступки, лишь бы добиться желаемого и выставить оппонента в негативном свете.

Напомним, названы 3 женщины по знаку Зодиака, которые с годами становятся только лучше.

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