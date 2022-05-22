У невесток и свекровей всегда напряженные взаимоотношения, но эти четыре знака являются наиболее конфликтными.

Когда женщина переходит в статус свекрови, ее поведение часто меняется. Это связано с тем, что она переживает за своего сына и часто не может принять то, что любовь ребенка придется с кем-то делить. Астрологи выделили топ-4 знака Зодиака, представительницы которого склонны к конфликтам, будучи в роли свекрови.

Лев

Львицы - достаточно ревнивые. Когда они видят, что их сын начинает уделять кому-то больше внимания, считается с чьим-то еще мнением, они начинают вести себя несвойственно. Представительницы данного знака способны на манипуляции, уловки и хитрости, лишь бы все было так, как хотят они.

Стрелец

Представительницы этого знака в роли свекрови довольно несносные. Они могут позволить себе колкие и громкие высказывания в адрес невестки, а также способны на подлости, чтобы рассорить супружескую пару.

Конечно, не все Стрельцы такие, однако они на такое способны, и стоит об этом помнить.

Рыбы

Рыбы склонны к тому, чтобы обижаться на уменьшение внимания к ним. Они привыкли, что с их мнением считаются, спрашивают совета, зовут на различные важные семейные события. Если этого не происходит, свекрови могут провоцировать конфликты, перетягивать на себя одеяло, пытаться выделиться.

Водолей

Еще один водный знак Зодиака. Следовательно, Водолеи склонны к тому же, что и Рыбы - сплетничать, перетягивать на себя одеяло, пытаться казаться первым и главным в уже "чужой" семье. Свекровям-Водолеям крайне сложно признать, что у ее сына и его жены теперь своя семья, и свекровь не имеет в ней права голоса. Из-за этого часто бывают обиды и ссоры.

Напомним, астрологи назвали 5 денежных примет, в которые верят даже богачи.

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